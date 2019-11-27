Китайский промышленный гигант оказался на грани краха

Крупная китайская госкорпорация Tewoo Group в ближайшее время может допустить дефолт на рынке долларовых облигаций. Очень вероятно, что это произойдет уже в декабре, пишет Bloomberg.

В 2018 году Tewoo находилась на 132 месте в списке Fortune Global 500 (крупнейшие по размеру выручки компании). Ее выручка достигала 66,6 миллиардов долларов, прибыль — 122 миллиона долларов.

В материале отмечается, что это крупнейшее за последние пару десятков лет госпредприятие, которое может оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед инвесторами.

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Чтобы справиться с проблемой, Tewoo предложила инвесторам беспрецедентный план реструктуризации долга, который влечет для них серьезные потери, или обмен на новые бумаги с куда более низкой доходностью. Теперь у них есть около двух недель, чтобы решить, согласятся ли они на потери 64 процентов или предпочтут отсрочку.

Предложение появилось после того, как на прошлой неделе компания попросила один из банков дать гарантии выплаты по процентам облигаций на 500 миллионов долларов. Оставшиеся бумаги на 1,6 миллиарда такой защиты не имеют.

Вероятный дефолт столь крупной компании указывает, что Пекину становится все сложнее спасать даже госпредприятия. Также эксперты не исключают, что проблемы Tewoo распространятся и на связанные с ним компании.

Трудности, которые после десятилетий роста испытывает китайская экономика, связаны с ее структурными проблемами, а также усиливаются продолжающейся торговой войной с США. Стороны заявляют о готовности подписать первую часть соглашения в самое ближайшее время, но дата пока не назначена. Вместе с тем остается чуть более двух недель до момента, когда США намерены ввести очередную партию пошлин на китайский импорт. Помешать сделке может и принятый Сенатом законопроект о защите демократии в Гонконге.

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