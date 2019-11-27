В России ввели ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на приказ ведомства.

Соответствующая инициатива принадлежит комитету классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ). Разработкой ГОСТа занимался государственный научный центр «НАМИ». Документ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

По словам председателя комитета Андрея Паньковского, ГОСТ устанавливает критерии для определения классических автомобилей. В частности, учитывается техническое состояние автомобиля, его двигателя, технических узлов, шасси, его внешнее состояние, интерьер и экстерьер.

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