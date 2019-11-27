В Госдуме обсудят методы борьбы с торговлей наркотиками в даркнете

В Госдуме на парламентских слушаниях 2 декабря обсудят вопросы регулирования даркнета в связи с угрозой пропаганды и распространения наркотиков. Об этом в среду, 27 ноября, «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

«Это будет сбор экспертных мнений о том, как лучше бороться: введением дополнительным запретительных мер, либо это история, связанная с созданием, например, шок-контента, или каких-то других вещей», — пояснил он.

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Депутат добавил, что целью парламентских слушаний является выработка решений, которые могут стать основой для новых законодательных инициатив, а также предложений органам исполнительной власти, в том числе МВД.

«Эта проблема сейчас суперактуальна. Исходя из тех расследований и исследований, которые проводились, это относится, если говорить о законодательной власти, к каждому депутату Государственной думы, потому что во всех регионах действуют подпольные сети разных организаций — Hydra и других. Они стали сегодня такими проводниками подобных идей», — отметил парламентарий.

14 октября главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета продемонстрировал депутатам возможность свободного приобретения запрещенных веществ в центре Москвы. В частности, Тодоров рассказал парламентариям о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта.

В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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