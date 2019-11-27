Машина победила чемпиона мира и вынудила его уйти из спорта

Бывший чемпион мира по го Ли Седоль объявил об уходе из профессиональной игры. Об этом сообщает The Guardian.

Седоль заявил, что искусственный интеллект победить невозможно. «Даже если я стану номером один в мире, остается нечто, что я не смогу обыграть» — посчитал он.

В 2016 году Седоль проиграл программе AlphaGo четыре матча из пяти и до сих пор остается единственным человеком, который выиграл у алгоритма.

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Логическая настольная игра го возникла в Древнем Китае и считается наиболее сложной для искусственного интеллекта из-за большого размера доски и трудностей в прогнозировании ходов.

В игре участвуют двое: один получает черные камни, другой — белые. Цель соперников — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник. Самые лучшие программы пока доходили лишь до уровня игроков-любителей.

Программу AlphaGo разработала принадлежащая Google компания DeepMind. Она использует так называемые сети значений для оценки положения фигур на доске и сети правил для выбора ходов. Эти нейронные сети обучаются игре, анализируя известные партии, а также путем проб и ошибок, играя в одиночку.

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