Пенсионер отбил девочку у собаки огромным щелкунчиком

В американском штате Огайо пенсионер спас девочку от агрессивного питбуля, отогнав его огромной статуей щелкунчика. Об этом сообщает USA Today.

В воскресенье, 24 ноября, 88-летний Леонард Миллер (Leonard Miller) услышал стук в дверь и детский крик. 13-летняя девочка, стоявшая на пороге, сказала, что на ее младшую сестру напал питбуль.

Миллер бросился на помощь и схватил первое, что попалось ему под руку, — метровую статуэтку щелкунчика, которая стояла во дворе и служила рождественским украшением. Когда американец вбежал в соседский дом, он увидел, что питбуль вцепился в руку ребенка и не отпускает ее. «Он тряс ее так, будто она животное. Я ударил пса по голове два или три раза, но он никак не выпускал руку девочки», — рассказал Миллер.

Когда он несколько раз ударил пса по спине, тот наконец отпустил ребенка. После этого все, кто был в доме, выбежали на улицу, и Миллер запер пса внутри. Пенсионер отвел детей к себе и вызвал скорую помощь.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с тяжелыми ранениями левой руки. Позже Миллер пытался узнать у соседей о состоянии их дочери, но никто не открыл ему дверь.

В полиции провели проверку по факту нападения на ребенка. Пес был признан представляющим угрозу для окружающих. Полицейские отметили, что хозяева вправе решить судьбу питомца, но настоятельно рекомендовали сдать его в питомник.

Ранее сообщалось об агрессивной лисе, которая проникла в дом женщины, покусала ее и выскользнула в открытое окно. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, наложили швы и сделали прививку от столбняка.

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