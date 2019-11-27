В Кремле объявили о победе над одной из двух бед России

Запуск новой платной трассы М-11 свидетельствует о том, что страна научилась бороться с одной из двух своих бед, заявил представитель президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 ноября.

Иванов счел очень высоким качество новой трассы, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. В этом контексте он и напомнил про «две беды России». При этом он не уточнил, что считает бедой, помимо качества дорог в стране.

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Спецпредставитель главы государства также рассказал, что оборудование платной дороги всей необходимой инфраструктурой завершится менее чем за два года.

Ранее в среду президент Владимир Путин, открывая трассу М-11, заявил, что в истории России ничего подобного пока не было. По его мнению, дорогой можно гордиться. Она получит название «Нева», уточнил глава государства.

Новая автодорога — дублер федеральной трассы М-10 «Россия». Ее протяженность составляет 669 километров. Стоимость проезда — от 2,1 до 3,9 тысячи рублей.

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