Член зала славы UFC вспомнил о совершенных в детстве преступлениях

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и рестлер Кен Шемрок рассказал о сложном детстве в американском штате Калифорния. Его слова приводит Bloody Elbow.

55-летний американец признался, что неоднократно принимал участие в ограблениях, когда ему было десять лет. «Я был в бегах, наверное, месяца три или четыре, после того как ограбил несколько магазинов. Меня преследовали за грабеж. Потом кто-то напал на меня с ножом. Помню, как проснулся уже в госпитале, прикованный к койке», — рассказал Шемрок.

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В конце 1980-х Шэмрок начал карьеру профессионального рестлера. Уже имея опыт выступлений в шут-рестлинге в Японии, американец принял участие в первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дошел до финала, уступив в решающем поединке бразильцу Ройсу Грейси.

Шемрок провел 47 боев по правилам MMA, одержал 28 побед и потерпел 17 поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2003 году он стал членом Зала славы UFC как один из пионеров промоушена.

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