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Незнакомка унизила женатого мужчину за навязчивые попытки познакомиться

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Женатый пользователь Twitter из Малайзии пытался познакомиться с девушкой онлайн, однако потерпел неудачу. О его навязчивых попытках соблазнить незнакомку узнала супруга, пишет развлекательный портал World of Buzz.

Пользовательница с ником undscvrdwolv опубликовала переписку с пикапером. Судя по скриншотам, Pyan Kamaruddin начал общаться с ней еще в феврале 2017 года. Он восхитился красотой девушки и написал, что «хотел бы узнать ее получше».

Однако в его профиле девушка обнаружила, что мужчина женат и имеет ребенка. Малайзийка прямо указала ему на это, после чего их переписка прекратилась — на последнее сообщение, отправленное им через пару дней, она не ответила. Более двух лет спустя, в конце ноября 2019 года, ухажер написал ей снова — указал на ее твит о том, что случилось бы, «если бы мужчины могли беременеть», и предложил «помочь ей забеременеть».

«Не знаю, что за муж этот дурак. Я уже не раз так поступала», — прокомментировала она этот диалог и приняла решение наказать его. Жертва навязчивых ухаживаний нашла страницу жены пользователя в соцсети и прислала скриншоты переписки, написав: «Салам, я так понимаю, это ваш муж. Знаете ли вы, что он отправляет такие сообщения незнакомкам в сети?» В настоящее время аккаунты обоих участников переписки недоступны.

Ранее муж пользовательницы Reddit попал в аварию из-за того, что посмотрел на рекламный билборд, где была изображена женщина с глубоким декольте. По словам его жены, ее 35-летний муж часто засматривается на грудь других женщин, даже если она рядом.

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