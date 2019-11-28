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США поддержали Зеленского перед встречей с Путиным

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Мортан Ортагус
Мортан Ортагус

США приветствуют «сложные шаги» для достижения мира президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом «нормандской четверки» в Париже. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает РИА Новости.

Американский дипломат заверила, что Вашингтон продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и будет поддерживать давление на Россию для восстановления контроля Киева над территорией Донбасса. «В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ», — сказала представитель внешнеполитического ведомства. Ортагус также заявила, что США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для процветания и безопасности.

27 ноября Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже. Он подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну».

19 ноября в МИД Украины заверили, что страна собирается принять участие в саммите нормандской четверки «с открытыми идеями, с открытым разумом». До этого сообщалось, что на встрече будет обсуждаться проблема особого статуса для ДНР и ЛНР с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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