Россия сочла допинговый скандал войной

Москва считает новые рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), призывающие отстранить Россию от международных соревнований, борьбой без правил или даже войной. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война», — сказала спикер МИД. Захарова также отметила, что политизировать ситуацию недопустимо.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировая общественность пытается поставить Москву в оборонительное положение. Министр отметил, что это происходит в разных областях международных отношений: экономической, энергетической, военной и спортивной.

25 ноября WADA призвало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. В случае принятия этого решения спортсмены не смогут участвовать не только в Олимпийских играх 2020 года, но и в других значимых международных соревнованиях.

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