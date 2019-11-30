«Челси» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в лондонском дерби

«Челси» на своем поле проиграл землякам из «Вест Хэма» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 48-й минуте гостей точным ударом вывел вперед Аарон Крессвел. В оставшееся время зрители не увидели голов.

После 14-ти туров в активе «Челси» 26 очков, команда находится на четвертом месте в АПЛ. «Вест Хэм» прервал серию и семи матчей без побед подряд, набрал 16 очков и расположился на 13-й позиции.

В следующем туре «Челси» 4 декабря на своем поле примет «Астон Виллу». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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