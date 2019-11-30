Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Все трое пострадавших при нападении на улице Гроте-Маркт в Гааге, Нидерланды, являются несовершеннолетними. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

В другой публикации в Twitter сообщается о том, что все пострадавшие уже отпущены из больницы домой. Полицейские отметили, что на некоторое время прекращают информировать о происшествии, но расследование идет полным ходом.

О происшествии стало известно 29 ноября. Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.

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