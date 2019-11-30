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В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей

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В России вырастет спрос на ипотечные каникулы в 2020 году, причиной этому станет рост ипотечного кредитования и информированности граждан о данной возможности. Об этом эксперты сообщили ТАСС.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин отметил повышение закредитованности россиян в целом. Также эксперт рассказал, что Минэкономразвития и Центробанк прогнозируют слабый рост реальных доходов в следующем году. Поэтому, по его мнению, количество заявлений на ипотечные каникулы будет расти. Гришунин также называет одной из причин такого явления возросшую информированность граждан об этой возможности.

Согласилась с экспертом младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она назвала одной из причин существенный плюс ипотечных каникул для заемщика по сравнению с программами реструктуризаций. Щурихина добавила, что если реструктуризация остается на усмотрение кредитора, то банк обязан предоставить отсрочку при соответствующих условиях.

Сбербанк, комментируя закон об ипотечных каникулах, рассказал о стабильном спросе на них. В банке отметили высокие запросы на консультации и сообщили о 5,5 тысячи заявок от клиентов на отсрочку в полгода. Также в Сбербанке подчеркнули, что каждая вторая заявка одобряется. Альтернативой при отказе становится реструктуризация, которую предлагают кредитные организации. В ВТБ и Промсвязьбанке так же сообщили о большом количестве заявок россиян на ипотечные каникулы. Большинство клиентов при этом выбирают максимальную отсрочку в полгода, добавили представители банков.

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