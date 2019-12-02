Женщина 12 дней выживала в глуши без еды и чистой воды

Жительница Австралии 12 дней выживала в глуши и дождалась помощи. Об этом сообщает ABC.

52-летняя Тамра Макбит-Райли (McBeath-Riley) вместе со своей собакой Раей с двумя спутниками — Клэр Хокридж (Claire Hockridge) и Фу Траном (Phu Tran) — в середине ноября отправились в автомобильную поездку по отдаленным уголкам Северной территории. В какой-то момент их машина застряла в пересохшем русле реки. Австралийцы несколько раз пытались ее вытолкать, но у них ничего не получилось.

Во время изнуряющего дневного зноя, когда температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию, троица пряталась под машиной, а ночью спала в салоне автомобиля. Первые три дня они питались лапшой быстрого приготовления и печеньем, взятым с собой, и запивали еду водой и коктейлями с водкой.

Когда еда закончилась и стало понятно, что помощи ждать неоткуда, австралийцы решили сами дойти до ближайшего поселения людей, оставив записку на капоте автомобиля. За полтора километра от машины они нашли подземный источник. Они вскипятили воду и отфильтровали ее через одежду. Затем троица разделилась — Макбит-Райли осталась у воды, так как боялась, что собака не выдержит перехода по жаре, а ее знакомые с компасом и GPS-трекером ушли искать людей.

В итоге спасатели обнаружили Макбит-Райли в воскресенье, 1 декабря. Женщина призналась, что к тому моменту не ела ничего уже пять дней. Ее госпитализировали с обезвоживанием и солнечными ожогами.

Клэр Хокридж и Фу Трана продолжают искать. Макбит-Райли призналась, что опасается за их судьбу, так как они взяли на двоих только шесть литров воды.

Ранее сообщалось об австралийце, который попал в аварию и четыре дня бродил в буше. Он был одет только в шорты, не имел с собой запасов еды и воды, так что был вынужден пить из водоемов, населенных крокодилами.

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