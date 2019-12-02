Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил о самороспуске после соответствующей инициативы правящей партии «Новый Азербайджан» в поддержу курса реформ главы государства. Об этом сообщает портал Haqqin.az.

Депутаты проголосовали за самороспуск на специальном заседании в понедельник, 2 декабря. Решение о проведении досрочных парламентских выборов должен принять президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что решение о самороспуске принято с целью поддержать курс главы государства на реформы и кадровые преобразования. Очередные парламентские выборы в Азербайджане должны были состояться осенью 2020 года.

8 октября парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра. Им стал помощник президента страны по экономическим вопросам Али Асадов. Ранее пост премьера занимал Новруз Мамедов, обратившийся к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой об отставке.

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