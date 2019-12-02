Россиянин разбил стекло в магазине ради спасения нетрезвой подруги

Мужчина разбил стекло в одном из магазинов Пензы, чтобы забрать оттуда свою нетрезвую подругу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».

На кадрах видно, как продавщицы удерживали женщину, которая, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии. Работницы заподозрили ее в краже, закрыли дверь изнутри и вызвали полицию. Однако она попыталась вырваться и начала драться с женщинами. Через несколько минут мужчина снаружи магазина разбил стекло в двери и протянул руку подруге. Но сбежать паре не удалось.

Позже обоих дебоширов задержала полиция.

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