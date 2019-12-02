Названы регионы России с самыми большими зарплатами

В шести регионах России более 20 процентов населения имеют зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 31,7 процента. На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента.

Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Отмечается, что в 25 российсикх субъектах доля жителей, чьи зарплаты ниже 15 тысяч рублей, превышает 20 процентов. В прошлом году таких регионов было 59.

В октябре сообщалось, что список российских городов с самыми большими зарплатами возглавила Москва: ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысячи рублей. На втором месте оказался Южно-Сахалинск (90,6 тысячи рублей), на третьем — Салехард (88 тысяч рублей). Антилидерами рейтинга оказались Шахты, Черкесск и Элиста — средний заработок там составляет от 26,4 до 27,1 тысячи рублей.

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