Эстония назвала главную угрозу безопасности

Потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия является угрозой. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает ERR.

По его словам, все страны-члены Североатлантического альянса должны сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. «Мы должны честно сказать, что если Россия — это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить», — сказал Луйк.

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Эстонский министр также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией. Луйк заявил, что относится к этому предложению скептически.

«Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские», — отметил глава оборонного ведомства.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главным противником Североатлантического альянса является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение он высказал в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию военного альянса.

В ноябре французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО. Макрон пояснил, что США все больше отворачиваются от Европы, и последней необходимо проснуться и начать наращивать собственную мощь. За свои слова французский президент подвергся критике со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которые считают, что сейчас альянс силен как никогда.

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