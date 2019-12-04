«Челси» дома обыграл новичка АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Синих на 24-й минуте вывел вперед Тэмми Абрахам. Через 17 минут Махмуд Хассан восстановил равенство. Победу лондонцам принес точный удар Мэйсона Маунта на 48-й минуте.

Победа позволила «Челси» набрать 29 очков, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Астон Виллы» 15 очков, с которыми команда находится на 15-й строчки.

В следующем туре «Челси» 7 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Астон Вилла» днем позже на своем поле примет «Лестер».

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