Coca-Cola изменит рецепт

Coca-Cola и PepsiCo собираются снизить содержание сахара в напитках в среднем на 10 процентов до конца 2024 года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и нескольких производителей напитков.

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Снижение количества сахара в напитке предусмотрено Кодексом добровольных обязательств, который входящие в союз компании планируют подписать 4 декабря. Помимо снижения содержания сахара он подразумевает ввод в ассортимент напитков в небольших упаковках (менее 500 миллилитров), и размещение информации о составе напитка в понятной для покупателей форме.

Участники союза также собираются ограничить продвижение своих безалкогольных напитков. Например, они больше не будут размещать рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях, у которых больше половины аудитории приходится на детей младше 12 лет. Компании также откажутся от бесплатной раздачи напитков вблизи школ и детских учреждений.

Помимо Coca-Cola и PepsiCo кодекс собираются подписать IDS Borjomi Russia, УК «Черноголовка» и «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков»). Как пояснил глава союза Максим Новиков, главной задачей документа является стимулирование рационального потребления: хотя сладкие газированные напитки и не угрожают здоровью, однако употреблять их нужно в разумных объемах.

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