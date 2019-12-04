Украина опровергла обращение Венгрии к России за помощью нацменьшинствам

Парламент Венгрии не принимал заявлений и не обращался к российской стороне с просьбой помочь в защите национальных меньшинств на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает «Европейская правда».

Материалы по теме Не сошлись языками Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?

По ее словам, украинское посольство в Будапеште обратилось к венгерским властям для проверки информации, сообщенной спикером нижней палаты парламента России Вячеславом Володиным. «Оно получило ответ, что, учитывая то, что Национальное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов», — заявила Зеленко.

При этом дипломат подчеркнула, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно найти решения для всех вопросов, в том числе и тех, по которым у Киева и Будапешта разные подходы.

«Верим, что Венгрия как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации», — заключила Зеленко.

3 декабря спикер Госдумы завил, что Национальное собрание Венгрии обратилось к нижней палате парламента России с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. По словам Володина, первоочередной задачей ставится отстаивание их права на изучение своего языка. «Нельзя спускать с рук националистам их поведение», — подчеркнул он.

Ранее Володин высказал мнение, что из-за притеснения нацменьшинств Киев может потерять контроль над рядом областей. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров. На Украине раскритиковали заявление российского парламентария и указали на готовность принять под свой контроль «пару» регионов России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru