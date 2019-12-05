«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ

«Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте «чайки» вышли вперед благодаря голу Адама Уэбстера. В начале второго тайма равенство восстановил Александр Ляказетт. На 80-й минуте Ниль Мопе точным ударом принес победу «Брайтону».

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, команда имеет в активе 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал на одно очко меньше и расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 9 декабря на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!