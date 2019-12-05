Забитый без сопротивления игроков «Шеффилда» мяч помог «Ньюкаслу» победить

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 15-й минуте сорок вывел вперед Аллан Сент-Максимен. Второй мяч был забит «Ньюкаслом» на 69-й минуте и получился курьезным. После скидки головой форварда Энди Кэррола полузащитник черно-белых Джонджо Шелви вышел один на один с голкипером и поразил цель. Лайнсмен зафиксировал офсайд, поэтому все игроки «Шеффилда», включая вратаря, остановились и не пытались помешать англичанину. После консультации с видеоассистентами главный арбитр засчитал гол.

Победа позволила «Ньюкаслу» набрать 19 очков и выйти на 11-е место в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» столько же очков, но «клинки» по дополнительным показателям опережают «сорок» и находятся на девятой строчке.

В следующем туре «Ньюкасл» 8 декабря на своем поле примет «Саутгемптон». Шеффилд в тот же день на выезде встретится с «Норвичем».

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