Раскрыты обстоятельства падения российской гимнастки с большой высоты

Тренер сорвавшейся с восьмиметровой высоты российской гимнастки Евгении Асоновой Елена Кустова раскрыла обстоятельства произошедшего. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Кустова заявила, что во время исполнения последнего элемента трос Асоновой оборвался. Она отметила, что на месте не было врачей, а только медсестра, которая не имела права оказывать помощь. В итоге спортсменке и тренеру пришлось ждать скорую.

Кустова добавила, что в Федерации воздушной атлетики России пытались шантажировать ее и гимнастку. Организация предлагала выплатить 150 тысяч рублей в обмен на подписание договора о том, что у них нет претензий.

Ранее 5 декабря стало известно, что Асонова упала во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге. Кустова уверена, что это произошло из-за неправильно организованного подвеса. Спортсменка сломала два позвонка и повредила спинной мозг, из-за чего потеряла чувствительность в ногах. Асонова не может самостоятельно двигаться, ее реабилитация обходится в 80 тысяч рублей в неделю.

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