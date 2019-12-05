Королева красоты не вписалась в поворот и погибла

Обладательница титула «Мисс Пакистан Мира» 2012 года и участница конкурса красоты «Мисс Земля» погибла в аварии в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает New York Post.

В воскресенье, 1 декабря, около полуночи по местному времени, 32-летняя Заниб Навид (Zanib Naveed) ехала на своем Mercedes CL2 по автомагистрали и не вписалась в поворот. Она врезалась в ограждение у обочины дороги, из-за удара автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу.

Навид выпала из автомобиля и погибла на месте. Согласно предварительным данным, в ее крови не обнаружили следов алкоголя. На момент аварии она была в машине одна. В ДТП больше никто не пострадал.

Семья погибшей устроила сбор средств на ее похороны на краудфандинговом сайте GoFundMe. «Своей улыбкой она могла осветить целую комнату. Она была сильной личностью с чарующими глазами и прекрасным голосом, который привлекал внимание всех вокруг», — написали родственники в память о Навид на странице сбора денег.

По данным полиции, Навид родилась в пакистанском Лахоре, однако жила в округе Рокленд, штат Нью-Йорк.

В марте сообщалось о смерти победительницы конкурса «Мисс юная Вселенная-2017» Лотте ван дер Зее в возрасте 19 лет. Девушка умерла от сердечного приступа за день до своего двадцатилетия.

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