Лукашенко назвал фейком возможность войны России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «никому не нужными фейками» заявления о том, что Россия или Запад якобы могут начать против Белоруссии войну. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал», — считает белорусский лидер.

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Он заявил, что Минск «четко определил» свою внешнюю политику — жить в дружбе с другими суверенными государствами. «Их не выбирают — они от Господа», — сказал Лукашенко. При этом Лукашенко подчеркнул, что нельзя «резать по живому» традиционные связи с близкими союзниками — республиками бывшего СССР.

Однако работать также необходимо с технологически развитыми государствами, которыми являются европейские страны, считает Лукашенко. Президент добавил, что Белоруссия также не может не иметь хороших отношений с США и Китаем. «Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны», — резюмировал он.

Ранее Лукашенко не исключил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным могут быть подписаны документы об интеграции двух стран. В то же время президент Белоруссии отметил, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред его стране. Переговоры двух лидеров пройдут в Сочи 7 декабря.

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