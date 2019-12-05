Российским школьникам могут облегчить доступ к сигаретам

В России могут пересмотреть запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от школ. С такой инициативой выступили представители сетевой и несетевой розничной торговли. Не исключено, что действующий запрет и вовсе отменят, сообщает газета «Известия».
Ретейлеры настаивают на том, что в действующем антитабачном законе есть расплывчатые формулировки, которые необходимо откорректировать. В частности, речь идет об определении «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг». В нем не дается четкого определения того, что стоит считать образовательным учреждением. По данным авторов инициативы, иногда это приводит к тому, что продажу сигарет ограничивают около специальных организаций для взрослых. Наиболее актуальной эта проблема остается для небольших населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили внести поправки в Налоговый кодекс и ввести в стране минимальную розничную цену на сигареты. Предполагается, что она составит 86,28 рубля. По мнению авторов инициативы, такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз в Россию контрафакта и контрабанды.
В конце ноября текущего года стало известно, что доля нелегальных сигарет в России достигла рекордных 15,6 процента. При этом потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут составить до 100 миллиардов рублей.