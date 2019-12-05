Литва решила закупить американскую военную технику

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с лидером США Дональдом Трампом планы страны по закупке американской военной техники. Об этом сообщает «Интерфакс».

Науседа раскрыл планы по приобретению внедорожников 200 Oshkosh JLTV и вертолетов Black Hawk, которые должны заменить оставшуюся советскую технику.

«Президент США выразил удовлетворение решением Литвы и отметил, что американская военная техника самая лучшая, и Литва сделала правильный выбор», — подчеркнул Науседа. За технику страна заплатит 445 миллионов евро.

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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