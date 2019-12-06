В российском городе начали умирать лебеди

Полицейские и природоохранная прокуратура проводят проверку информации о смерти лебедей на водоемах Калининграда. Об этом в пятницу, 6 декабря, пишет РИА Новости.

Сообщается о как минимум пяти лебедях, которые умерли на местных водоемах, еще несколько особей находятся в клиниках под наблюдением специалистов. По мнению ветеринаров, у птиц признаки отравления. Точную причину их гибели определят эксперты.

В то же время, по словам главы реабилитационного центра для птиц Юлии Садовской, специалисты региональной станции по борьбе с болезнями животных, куда были направлены биоматериалы птиц, склоняются к версии, согласно которой причиной гибели стал естественный отбор. «Мы ждем результатов анализа крови на отравляющее вещество. Они будут готовы где-то через неделю», — сказала Садовская.

Также волонтеры полагают, что лебеди могли погибнуть из-за намеренного отравления или загрязнения воды химикатами.

В ноябре сообщалось о нападении лебедя на пса в одном из парков Китая. Собаке с трудом удалось уплыть от птицы, пытавшейся утопить ее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!