Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Шушкевич рассказал о признании распада СССР шедевром легитимной дипломатии
Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»
Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма
Названы лучшие игры десятилетия
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украина заподозрила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
Ушедший из Москвы бобер вернулся с семьей 
Раскрыто богатство опаснейшего в мире хакера из России
Зеленский приехал в Донбасс
Новости партнеров

Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница английского города Ньютон-Эббот, графство Девон, построила паб у себя в саду, чтобы муж перестал пропадать с друзьями в местном баре. Об этом сообщает издание The Mirror.

48-летней Джейн Тэппер (Jane Tapper) надоело, что ее супруг Пол (Paul) вечно ходит в местный паб, и она решила открыть собственное небольшое заведение у себя во дворе.

Она потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на то, чтобы выровнять сад, затем еще 2,7 тысячи (226,2 тысячи рублей) — на помещение.

Семья попыталась по возможности сэкономить на декоре, покупая подержанные предметы интерьера в соцсетях и на сайтах с частными объявлениями о продаже. Однако Тэппер не удержалась и потратила 100 фунтов (8,3 тысячи рублей) на церковную скамью и 650 фунтов (54,4 тысячи рублей) на игровой автомат Space Invaders.

Паб Тэппер назвала «Трактир "Собачья конура"». Она планирует проводить там вечеринки и отдыхать с семьей.

Дети Тэпперов — 31-летний Том (Tom), 24-летняя Лоррен (Lorren) и 26-летний Джек (Jack) решили, что новый паб сэкономит им деньги на алкоголь. Мужу Полу паб тоже понравился. Он приводит туда своих друзей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пенсионер посетил 51 695 пабов и поставил мировой рекорд. Согласно подсчетам пенсионера, он выпил 42 тысячи стаканов пива и потратил на это 120 тысяч фунтов (около 10 миллионов рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Wife builds pub in back garden as she's sick of husband sneaking off for a pint
Пожилой любитель пива обошел 51 тысячу баров
Британец проехал полмира ради пива
В Великобритании откроют паб при церкви
Другие материалы рубрики
Из жизни00:00 6 декабря

«Жизнь будто остановилась»

Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
17:11Сегодня

Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой

15:19Сегодня

Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку

14:36Сегодня

Ученики получили плохие оценки и сожгли школу

Из жизни00:05 2 декабря

«Долго не могла отпустить русскую жизнь»

История россиянки о жизни в Гамбурге
13:21Сегодня

Тигровая акула напала на мужчину на глазах у его приятеля

12:17Сегодня

Названы любимые породы собак россиян

10:12Сегодня

Здоровый подросток слишком быстро повернул голову и умер

Из жизни00:0130 ноября
Джон Эрик Уэллс

Большая маленькая ложь

Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
09:06Сегодня

В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы

07:00Сегодня

Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников

05:00Сегодня

Мать продала ребенка незнакомцам перед зданием начальной школы

Россия
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Путин отказался от привычного термоса с чаем
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российском городе начали умирать лебеди
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Выпивший «Крота» известный российский математик скончался
Все материалы
Мир
Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек
Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Меркель впервые посетила Освенцим
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Все материалы
Бывший СССР
Украина заподозрила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Зеленский приехал в Донбасс
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
В Донбассе заявили о готовящейся диверсии перед встречей «нормандской четверки»
Все материалы
Экономика
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
В России зафиксировали уровень инфляции ниже прогноза
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Европейская экономика затормозится из-за России
Домашняя работа
Самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
В Польше оценили последствия применения супероружия Россией
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Смартфон брата Пабло Эскобара нашли на AliExpress
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Российский «Прогресс» улетел с дорожкой и без икры
Все материалы
Спорт
Макгрегору посоветовали застраховать жизнь перед боем с чемпионом UFC
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря соперника
Йон Арне Риисе«Он украл у меня три миллиона фунтов»
Травля в школе, смерть отца, победа в Лиге чемпионов и обман агента: история Йона Арне Риисе
В Британии призвали отстранить всех российских спортсменов
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе
Все материалы
Культура
Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
«Чертов виртуоз!»
 
Назван самый сексуальный клип года
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Раскрыт нелегальный способ женитьбы Ар Келли на 15-летней девочке
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Гузеева поучила мужчин правильному обращению с женщинами в постели
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Сотрудники шоу талантов поссорились с судьей из-за замечания о черной прическе
Все материалы
Ценности
Лобода показала ногу с шестью пальцами
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Самая красивая женщина в мире изменила внешность для рекламы нижнего белья
Все материалы
Путешествия
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера без воды и туалетов
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Раскрыт досуг пассажиров поезда в Крым
Все материалы
Из жизни
Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ученики получили плохие оценки и сожгли школу
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
В России сертифицировали большой внедорожник Kia
Все материалы
Дом
Министра энергетики России призвали наказать
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Указатели из московского метро распродали
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Волочкова обозлилась на ложное объявление о продаже ее дома
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы