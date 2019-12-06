Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб

Жительница английского города Ньютон-Эббот, графство Девон, построила паб у себя в саду, чтобы муж перестал пропадать с друзьями в местном баре. Об этом сообщает издание The Mirror.

48-летней Джейн Тэппер (Jane Tapper) надоело, что ее супруг Пол (Paul) вечно ходит в местный паб, и она решила открыть собственное небольшое заведение у себя во дворе.

Она потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на то, чтобы выровнять сад, затем еще 2,7 тысячи (226,2 тысячи рублей) — на помещение.

Семья попыталась по возможности сэкономить на декоре, покупая подержанные предметы интерьера в соцсетях и на сайтах с частными объявлениями о продаже. Однако Тэппер не удержалась и потратила 100 фунтов (8,3 тысячи рублей) на церковную скамью и 650 фунтов (54,4 тысячи рублей) на игровой автомат Space Invaders.

Паб Тэппер назвала «Трактир "Собачья конура"». Она планирует проводить там вечеринки и отдыхать с семьей.

Дети Тэпперов — 31-летний Том (Tom), 24-летняя Лоррен (Lorren) и 26-летний Джек (Jack) решили, что новый паб сэкономит им деньги на алкоголь. Мужу Полу паб тоже понравился. Он приводит туда своих друзей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пенсионер посетил 51 695 пабов и поставил мировой рекорд. Согласно подсчетам пенсионера, он выпил 42 тысячи стаканов пива и потратил на это 120 тысяч фунтов (около 10 миллионов рублей).

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