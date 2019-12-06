Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Полицейские у дома Сергея Скрипала в Солсбери, Великобритания, 3 апреля 2018 года

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам. В частности, оно проводится в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ) Руслана Боширова и Александра Петрова.

Издание сообщает, что правоохранители установили, что фигуранты дела Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году. Тогда они провели три дня в окрестностях Франкфурта. Сообщается, что командование элитного подразделения российской военной разведки имеет связи в Германии — именно с ней связывают подозреваемых.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле кадровый сотрудник российской военной разведки полковник Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

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