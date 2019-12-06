В Германии оценили число противников антироссийских санкций

Немецкий депутат из партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что около половины всех немцев выступают против антироссийских санкций. Об этом сообщает «Украина.ру».

По словам политика, партии «Альтернатива для Германии» и «Левые», набравшие 12,6 и 9,2 процента голосов на парламентских выборах, выступают за более тесное сотрудничество с Россией. «Я думаю, что еще 20 процентов того же мнения. То есть порядка половины простых избирателей не совсем понимают, зачем вводятся санкции», — сказал Гердт.

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При этом, по данным депутата, 23 процента немцев поддерживают антироссийские санкции. Гердт отметил, что ситуация на востоке страны, где россиян не считают врагами около 90 процентов населения, значительно отличается от ситуации на западе страны. Там эта доля составляет 20 процентов.

4 декабря стало известно, что Германия может ввести новые санкции против России за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Это произойдет в случае подтверждения доказательств «российского следа» в преступлении.

В июне Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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