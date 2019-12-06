Меркель решила посидеть во время гимнов государств

Канцлер Германии Ангела Меркель осталась сидеть во время звучащих гимнов Казахстана и Германии. Видео опубликовано на Youtube-канале информационного агенства «Sputnik Казахстан».

Меркель встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время церемонии оркестр исполнил государственные гимны Казахстана, а затем Германии. Токаев встал и положил руку на сердце, когда заиграл оркестр. Однако Меркель продолжила сидеть на стуле даже во время гимна своей страны.

Летом 2019 года вызывало вопросы здоровье канцлера ФРГ — 27 июня было опубликовано видео со встречи Меркель с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, где видно, что ее сильно трясет. 18 июня ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила сильную дрожь обезвоживанием.

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