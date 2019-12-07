В США покажут убившую Кеннеди пулю

Национальный архив США в следующем году покажет пули, выпущенные из оружия, которым был убит 35-й президент страны Джон Кеннеди. Виртуальные копии пуль будут доступны в онлайн-каталоге, сообщается на сайте Национального института стандартов и технологий (NIST).

Точные трехмерные копии пуль, выпущенных в Джона Кеннеди, были созданы командой специалистов по баллистике. Эксперты использовали метод, называемый фокусно-вариационной микроскопией, когда объект снимается с помощью линз, имеющих разное фокусное расстояние. По словам специалистов NIST, съемка пуль заняла «бесчисленное количество часов».

Кроме выпущенной в голову Кеннеди пули, эксперты оцифровали еще один поражающий элемент, который попал президенту в спину, прошел навылет и ранил сидевшего впереди губернатора Техаса Джона Конналли. Сторонники заговоров на основе этого факта вывели «теорию одной пули», согласно которой одна пуля не могла пройти по такой траектории, и поэтому конспирологи уверяют, что в Кеннеди стреляли несколько снайперов.

Оцифрованные пули будут доступны в экспозиции Национального архива в начале 2020 года. По словам представителей ведомства, архив сделал оцифровку, так как до сих пор получает множество запросов от желающих увидеть исторические артефакты своими глазами.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года, когда проезжал на своем открытом лимузине по улице Далласа. Согласно расследованию правительственной комиссии, Кеннеди был застрелен преступником Ли Харви Освальдом, который вместе со своим карабином прятался в здании книгохранилища. На основе убийства было построено множество конспирологических теорий, описывающих в том числе заговор американских и советских спецслужб.

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