Названа полная сумма долга Украины перед Россией

Общая сумма требований России по делу об украинских еврооблигациях с учетом процентов достигла 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

В Верховном суде Великобритании 9 декабря начались четырехдневные слушания по жалобам России и Украины на решение Апелляционного суда Англии.

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Они касаются выпущенных Украиной в декабре 2013 года ценных бумаг стоимостью три миллиарда долларов. Россия полностью выкупила выпуск. В декабре 2015 года Киев отказался погасить основную сумму долга и выплатить проценты.

Россия подала иск, и в марте 2017 года Высокий суд Англии удовлетворил его. Украина оспорила это решение по четырем аргументам. Апелляционный суд отклонил три из них. Однако он согласился на полноценную проверку утверждения Киева, что кредит ему навязали силой. Жалобы на последнее решение и рассматриваются в настоящее время. Украина требует пересмотреть решение по трем отклоненным аргументам, а Россия — отказаться от решения по четвертому.

Если Москва выиграет по всем четырем пунктам, то у Киева не останется вариантов для апелляции. В противном случае дело может затянуться еще на несколько лет. Решение ожидается в следующем году.

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