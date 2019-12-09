В Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки», посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс». Видео из Елисейского дворца опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На встрече присутствуют президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. На переговоры отводится порядка трех часов.

Встреча проходит на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста. В то же время, на данный момент вокруг Елисейского дворца все спокойно. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера.

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

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