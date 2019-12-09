Британский журналист рассказал о спасителе российских котов

Британский журналист Марк Беннеттс (Marc Bennetts) рассказал, как россиянин по имени Игорь спасает котов, которые не могут самостоятельно выбраться из подвалов московских жилых домов в зимнее время. Колонка опубликована на сайте газеты The Times.
«Его имя — Игорь, но они зовут его Кэтмен. Он приступает к работе под покровом ночи, чтобы не быть замеченным полицией. Его миссия? Спасти отчаявшихся котов и кошек, оказавшихся в ловушке в подвалах жилых домов», — отметил Беннеттс. По его словам, бездомные животные попадают туда через открытые вентиляционные люки, которые на зиму запечатываются работниками коммунальных служб.
Журналист подчеркнул, что компании, обслуживающие жилые строения, крайне редко идут навстречу и вскрывают эти люки, даже если речь идет о спасении только родившихся котят. Кэтмен и его сторонники находят здания, где коты оказались в такой ловушке, и самостоятельно пробивают выход через вентиляцию.
42-летний рассказал, что на всю операцию в идеале необходимо тратить не более четырех минут, чтобы не привлечь к себе внимания правоохранителей. По его оценке, за пару лет удалось спасти около сотни питомцев.
Беннеттс добавил, что у большого числа россиян коты живут в квартирах. «Все домашние кошки, которых я когда-либо встречал в России, ведут изнеженную жизнь, прижимаются к центральному отоплению, пока на улице бушуют метели», — заметил журналист.
Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала, что любимой породой кошек среди россиян оказался мейн-кун. По ее словам, популярность породы объясняется ее размерами, ведь для русского человека — «что большое, то и красивое».