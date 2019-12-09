Британский журналист рассказал о спасителе российских котов

Британский журналист Марк Беннеттс (Marc Bennetts) рассказал, как россиянин по имени Игорь спасает котов, которые не могут самостоятельно выбраться из подвалов московских жилых домов в зимнее время. Колонка опубликована на сайте газеты The Times.

«Его имя — Игорь, но они зовут его Кэтмен. Он приступает к работе под покровом ночи, чтобы не быть замеченным полицией. Его миссия? Спасти отчаявшихся котов и кошек, оказавшихся в ловушке в подвалах жилых домов», — отметил Беннеттс. По его словам, бездомные животные попадают туда через открытые вентиляционные люки, которые на зиму запечатываются работниками коммунальных служб.

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Журналист подчеркнул, что компании, обслуживающие жилые строения, крайне редко идут навстречу и вскрывают эти люки, даже если речь идет о спасении только родившихся котят. Кэтмен и его сторонники находят здания, где коты оказались в такой ловушке, и самостоятельно пробивают выход через вентиляцию.

42-летний рассказал, что на всю операцию в идеале необходимо тратить не более четырех минут, чтобы не привлечь к себе внимания правоохранителей. По его оценке, за пару лет удалось спасти около сотни питомцев.

Беннеттс добавил, что у большого числа россиян коты живут в квартирах. «Все домашние кошки, которых я когда-либо встречал в России, ведут изнеженную жизнь, прижимаются к центральному отоплению, пока на улице бушуют метели», — заметил журналист.

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