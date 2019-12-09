Disney разозлил зрителей идеей снять спин-офф «Аладдина» с белым актером

Disney раскритиковали в социальных сетях после появления новостей о том, что компания хочет снять спин-офф «Аладдина» с актером Билли Магнуссеном в главной роли.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в оригинальной картине артист сыграл второстепенного персонажа. Теперь же студия решила выпустить отдельную ленту о его герое — принце Андерсе. При этом ранее актер египетского происхождения Мена Массуд, сыгравший самого Аладдина, в интервью Daily Beast пожаловался, что после выхода фильма у него не было ни одного прослушивания, а его карьера зашла в тупик.

Зрителей разозлило, что Disney решил сосредоточиться на проекте с белым актером в главной роли и проигнорировал слова Массуда.

— Dino-Ray - She at CCXP y’all! (@DinoRay) 06 декабря 2019, 23:27

«Давайте поговорим о том, как они выбрали единственного белого актера из "Аладдина", чтобы сделать с ним спин-офф для Disney+».

«"Аладдин" собирает миллиард, а они каким-то образом умудряются найти способ дать белому парню спин-офф».

— princess of power weekes (REVISIONS TIME) (@WeekesPrincess) 06 декабря 2019, 23:12

«Вы, черт возьми, издеваетесь?! Фильм об арабах, а спин-офф получает белый парень. Но при этом сам Аладдин не может добиться прослушиваний?»

В прошлом году компанию Disney раскритиковали за использование белокожих актеров массовки в фильме «Аладдин» Гая Ричи. Представители студии заявили, что гримировали людей, поскольку не смогли найти достаточно квалифицированных артистов с арабской внешностью. Цвет кожи изменили у сотни членов массовки.

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