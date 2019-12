Любимый дешевый бренд россиян обвинили в глумлении над полными

Модная блогерка обвинила британский онлайн-ретейлер Asos в глумлении над полными девушками из-за «костюма толстой балерины», который увидела на сайте. Об этом сообщает Daily Mail.

В ассортименте Asos, который ранее признали любимым дешевым брендом россиян, появился надувной комбинезон, представляющий собой пухлое тело танцовщицы в розовом балетном костюме. При этом его со смехом рекламировала стройная девушка. В настоящий момент комбинезон продается по цене 30 фунтов (2,5 тысячи рублей).

30-летняя блогерка и дизайнер Даниэль Варньер (Danielle Varnier), обнаружив новинку, высказала свое возмущение в Twitter. «Скажите, пожалуйста, что это такое? Зачем продавать вещь с четкой целью высмеять тело, которое выглядит как мое?» — осведомилась Варньер.

Ее поддержали и другие активистки бодипозитива. «Простите? Какого черта? Как я понимаю, цель игры — высмеять крупных людей, пытающихся выполнить балетные движения? Кто это допустил?» — негодовала одна из них, блогерка Кейт Уинни (Kate Winney).

В результате представитель компании принес извинения за оскорбление чувств полных девушек и пообещал удалить товар с сайта.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

