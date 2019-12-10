Российский игрок НХЛ продавил лучшего защитника сезона и забил гол в падении

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Видео появилось на сайте лиги.

Во втором периоде встречи Ничушкин продавил лучшего защитника прошлого сезона Марка Джиордано и в падении сумел забросить шайбу. Матч завершился победой «Калгари» в овертайме со счетом 5:4.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 41 очко в 30 матчах. Калгари располагается на седьмом месте (36 очков в 32 встречах).

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