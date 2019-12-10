Журналистка из США раскритиковала санкции WADA и сравнила флаг России с тряпкой

Американская журналистка Салли Дженкинс в своей колонке раскритиковала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против России. Материал опубликован в The Washington Post.

«WADA не отстранило Россию от Олимпийских игр в Токио, им просто запретили использовать гимн и флаг. Оставить Россию без мелодии и куска тряпки — идеальное решение от организации, которая заботится о том, как бы замять скандал», — написала Дженкинс.

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По мнению журналистки, WADA не является законным судьей в этом вопросе. Она отметила, что агентство было создано Международным олимпийским комитетом (МОК) для того, чтобы обвинить отдельных спортсменов и отвлечь внимание от по-настоящему виновных властей.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Отмечается, что отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах под нейтральным флагом.

В антидопинговом агентстве США (USADA) остались недовольны решением WADA относительно России. В USADA упомянули о коррупции в российском спорте, которую покрывает WADA.

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