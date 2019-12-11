Лиса помочилась в кружку британца и испортила ему чаепитие

mirror.co.uk

Житель Манчестера, Великобритания, пожаловался на лису, которая помочилась в его кружку и испортила ему чаепитие. На ролик произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

25-летний Райан Робинсон (Ryan Robinson) решил сменить в машине масло и поставил кружку чая на тротуар возле обочины, чтобы освободить руки.

Вскоре к кружке подкралась лиса. Британец снял животное на видео. На записи слышно, как Робинсон говорит: «Ой, отойди от моего напитка».

Лиса не обратила на его слова внимания, обнюхала чай, после чего неожиданно задрала лапу и помочилась прямо в напиток. Затем животное убежало.

Мужчина опубликовал видео с лисой на Facebook, и оно быстро стало вирусным. Клип собрал 16 тысяч комментариев.

Британцы начали шутить над крепостью чая и высмеивать его бледный оттенок. Лиза Мари Кэррингтон (Lisa Marie Carrington) написала: «Просто добавила немного цвета в этот напиток». Еще один пользователь добавил, что это самое смешное видео, которое он видел за всю неделю.

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