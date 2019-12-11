Топ-менеджера «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам за мошенничество

Бывшего первого замглавы Росгеологии» Руслана Горринга приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает ТАСС из зала 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривалось дело экс-чиновника.

По данным агентства, топ-менеджер признал вину в соучастии в хищении 24,6 миллиона рублей. Дело бывшего замглавы «Росгеологии» рассматривалось в особом порядке.

Руслана Горринга (он же Руслан Ганижев) задержали и арестовали в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году Горринг-Ганижев получил от бизнесмена более пяти миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Подмосковье.

Горринг должен был передать деньги главе районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан и дал признательные показания. Топ-менеджера оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся. Газейкин получил реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети выложили видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

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