Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей словами «что-то многовато»

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.

Кудрин заявил, что в 2018-м федеральный бюджет был не исполнен на 770 миллиардов рублей, а в этом году показатель увеличился до триллиона. «Что-то многовато», — ответил Путин.

По словам главы Счетной палаты, такой объем неисполнения говорит о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными.

Ранее, в июне, президент России назвал Кудрина экономистом из 90-х и добавил, что «да и тот перековался, дрейфует в сторону Сергея Глазьева (советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции — прим. «Ленты.ру»), так как хочет распечатать нашу нефтяную кубышку».

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