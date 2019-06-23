Кудрин начал «дрейфовать» после слов Путина

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в Facebook фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым.

«Придрейфовал», — подписал он снимок. Кадр, судя по всему, был сделан во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, где был и президент Владимир Путин.

Глава государства в ходе прямой линии, прошедшей 20 июня, высказался об отечественных экономистах и, в частности, о Кудрине. «У нас нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Разве только Кудрин, и то не в полном объеме. Да и тот перековался, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, так как хочет распечатать нашу нефтяную кубышку», — пошутил президент.

В июне Кудрин в программе «Познер» на Первом канале признал, что обеспокоен возможностью социального взрыва из-за бедности. По его словам, уровень жизни россиян в последние годы снижается, в связи с чем сейчас почти 13 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности. В Кремле с позицией главы Счетной палаты не согласились.

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