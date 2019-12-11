Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне введения Вашингтоном новых санкций рассказал об отношении американских властей к законопослушным россиянам. Его заявление приводит Twitter Госдепартамента.

По словам Помпео, введенные ранее в декабре санкции «никоим образом не направлены против самих русских». «Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», — уточнил госсекретарь.

11 декабря Помпео рассказал о рекордном количестве санкций против частных лиц и организаций, которые США ввели в последние дни. Он сообщил, что в общей сложности ограничения в последнее время ввели в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран. Их обвиняют в коррупции и нарушении прав человека в рамках «акта Магнитского».

В санкционный список ранее попали лица и организации из Демократической Республики Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана. Reuters отмечает, что тем самым Вашингтон оказывает сильное давление на все большее количество стран — особенно тех, где сейчас идут войны.

Накануне, 10 декабря, Штаты также ввели санкции против главы УМВД по городу Грозный Аслана Ирасханова из-за нарушений им прав человека. Вашингтон утверждает, что он ответственен за казнь 27 человек.

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