Мужчина нашел на пляже бутылку из-под колы с посланием из прошлого века

Житель американского города Провинстаун, штат Массачусетс, гулял по пляжу и нашел бутылку с посланием из прошлого века. Об этом сообщает газета Bangor Daily News.

26 ноября Джошуа Мендес (Joshua Mendes) обнаружил на побережье стеклянную бутылку из-под кока-колы, внутри которой лежала записка от 11-летней Дженни Браун (Jenny Brown), датированная 14 мая 1983 года. Девочка, проживавшая в небольшом городке Джонспорт, указала свой почтовый адрес и попросила того, кто найдет бутылку, отправить ей письмо.

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Вместе с 73-летним отцом Полом (Paul) Мендес решил найти Браун в соцсетях, однако попытки не увенчались успехом. «Она была еще школьницей, — рассуждает Пол. — Джонспорт — такой маленький городишко, знаете ли». Теперь семья ищет способ связаться с автором послания. Они не стали писать по указанному адресу, поскольку предположили, что за эти годы Браун могла переехать.

В конце ноября сообщалось, что в американском городе Монклер, штат Нью-Джерси, рабочие проводили в колледже ремонтные работы и нашли в стене бутылку с посланием, датированным 3 июля 1907 года. В записке, спрятанной в бутылке из-под пива, говорилось, что стена была возведена 112 лет назад двумя строителями из города Ньюарк.

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