В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил факт встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.

«Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что в настоящий момент преждевременно говорить о каких-то позитивных сдвигах в российско-американских отношениях.

Встреча Лаврова и Трампа состоялась накануне и продлилась около 45 минут. В частности, стороны обсудили вопросы контроля над ядерными вооружениями, вмешательства в выборы, торговли. По словам Лаврова, американский президент осознает выгоду от добрых отношений с РФ.

В рамках визита в США российский министр также переговорил с госсекретарем Майком Помпео.

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