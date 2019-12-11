Семак описал провал «Зенита» в Лиге чемпионов фразой «все нормально абсолютно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о провале команды в Лиге чемпионов. Слова специалиста передает Sports.ru.

Подопечные Семака проиграли «Бенфике» и заняли последнее место в своей группе, однако тренер отказался назвать такой результат катастрофой. Также он отметил, что команда набрала неплохое количество очков, однако этого оказалось недостаточно.

В целом же ситуацию Семак описал фразой «все нормально абсолютно». «Есть неудовлетворение, был шанс пройти, мы расстроены. Значит, еще не готовы, ничего случайного не бывает», — заявил российский специалист.

Матч с «Бенфикой» прошел в Лиссабоне вечером во вторник, 10 декабря. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0 и отправили «Зенит» на последнее место в группе G с семью очками. Первое место в квартете занял немецкий «РБ Лейпциг», второе — французский «Лион».

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