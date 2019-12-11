За жизнь голодающего в СИЗО чиновника-миллиардера Шестуна поборются врачи

Врачи приняли решение побороться за жизнь сидящего в следственном изоляторе (СИЗО) бывшего чиновника-миллиардера Александра Шестуна, отказывающегося принимать пищу. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «Интерфакс».

Консилиум врачей принял решение провести голодающему Шестуну мероприятия интенсивной терапии, направленные на сохранение жизни и здоровья пациента. Отмечается, что принудительное питание в них не входит. При этом состояние его здоровья оценено как стабильное.

В январе в Генпрокуратуре заявили об обнаружении у Шестуна имущества на 10 миллиардов рублей. В них вошли 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Позже у Шестуна нашли имущество еще на 425 миллионов рублей.

Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Чиновник не признал вину в совершении преступления.

8 ноября сообщалось, что у Шестуна было обнаружено еще более 800 незаконно купленных объектов недвижимости. Они были выявлены в ходе дополнительной проверки Генпрокуратуры по делу в отношении экс-чиновника. Ведомство подготовило новое исковое заявление об обращении имущества в доход государства.

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